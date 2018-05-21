«Они не пройдут!»: МВД Белоруссии прокомментировало радужный флаг над британским посольством

Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

«В МВД сожалеют о том, что 17 мая над посольством Великобритании был вывешен радужный флаг — символ людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Инициативу иностранного государства создать проблемы там, где их не существует, удачной назвать нельзя. (…) Вынесем за скобки политический аспект этого события. Поговорим о другом. Именно 17 мая сторонники однополых отношений определили этаким праздником. Но что он из себя представляет? Никогда в нашей стране этот день не являлся и не является каким-то памятным и значимым. Причина тому очевидна — подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, в том числе христианских», — ответили в белорусском МВД.

Там также назвали заявления посла Великобритании в Белоруссии Фионы Гибб вызовом традиционным семейным и христианским ценностям.

Также в белорусском министерстве внутренних дел заявили, что «на протяжении всей человеческой истории союз мужчины и женщины был единственным естественным способом продолжения рода».

«Этот союз всегда стоит во главе миропорядка. Только так — мужчина и женщина, и никак иначе», — подчеркнули белорусские правоохранители.

Именно поэтому, по словам пресс-службы МВД Белоруссии, государство и оберегает этот союз — семью, в том числе наделяя ее исключительными правами.

«Представители однополых отношений яростно отстаивают свою позицию, несмотря на сложившиеся в обществе устои и традиции. Как ни крути, но однополые отношения — это подделка. А суть подделки всегда одинакова — обесценивание истины. ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за «свои права», и сам день сообщества — всего лишь подделка! Беларусь опирается на фундамент традиционных институтов семьи и брака. Но при этом мы в равной степени открыты для всего полезного, нужного, прогрессивного: для всего того, что улучшит жизнь белоруса и будет способствовать развитию общества в целом. Мы — за подлинное, они не пройдут!» — резюмировали в МВД Белоруссии.

17 апреля над посольством Великобритании в Белоруссии взвился радужный флаг в знак поддержки ЛГБТИ-сообщества. Как заявила британский посол в стране Фиона Гибб, таким образом дипмиссия способствовала продвижению прав ЛГБТИ-сообщества и обращала внимание общественности на представителей сообщества и их дискриминацию. В самой Белоруссии данный шаг посольства вызвал по большей части нейтральную или негативную реакцию.