Генпрокуратура РФ объявила конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!»

Молодежь от 14 до 35 лет приглашают поучаствовать в конкурсе социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!», организатором которого выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации

Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции, созданного для организации конструктивного международного сотрудничества и принятия совместных эффективных мер в сфере борьбы с этим негативным социальным явлением. Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции от 25 октября 2013 года подписано шестью государствами — Арменией Таджикистаном . «Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему „Вместе против коррупции!“, — говорится в сообщении.

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 года. Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря.

Соорганизаторами конкурса являются Генеральная прокуратура Республики Армения, Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.