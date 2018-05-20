Эксперт: новый премьер Армении будет придерживаться неизменной позиции по поводу Нагорного Карабаха

"Надо учитывать, что избранием Пашиняна заканчивается достаточно длительный период нахождения у власти представителя Нагорного Карабаха.

Последние два президента были представителями именно этой непризнанной республики.

Пашинян подчеркивает неизменность позиции к этой крайне важной проблеме для армянского населения вне зависимости от того, кто голосовал и кто ходил на митинги за Пашиняна", — сказал Жарихин.