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Эксперт: новый премьер Армении будет придерживаться неизменной позиции по поводу Нагорного Карабаха
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Эксперт: новый премьер Армении будет придерживаться неизменной позиции по поводу Нагорного Карабаха 

Газета.Ru 1 час назад
Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что новый премьер-министр Армении Никол Пашинян будет придерживаться неизменной позиции по поводу Нагорного Карабаха, передает НСН.
"Надо учитывать, что избранием Пашиняна заканчивается достаточно длительный период нахождения у власти представителя Нагорного Карабаха.
Последние два президента были представителями именно этой непризнанной республики.
Пашинян подчеркивает неизменность позиции к этой крайне важной проблеме для армянского населения вне зависимости от того, кто голосовал и кто ходил на митинги за Пашиняна", — сказал Жарихин.
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