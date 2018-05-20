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Премьер Молдовы призвал кишиневцев прийти на выборы мэра
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Премьер Молдовы призвал кишиневцев прийти на выборы мэра 

Мир24 2 часа назад
Премьер-министр Молдовы Павел Филип проголосовал на досрочных выборах мэра Кишинева, сообщает РИА «Новости».
В Молдове проходят досрочные местные выборы в семи населенных пунктах. В частности, выбирают мэров молдавской столицы и второго по величине города страны — Бельцы.
На пост кишиневского градоначальника претендуют 11 кандидатов, в том числе глава фракции Партии социалистов в городском совете Иван Чебан, независимый кандидат Сильвия Раду, и.о. главы города, лидер партии «Платформа достоинство и правда» Андрей Нэстасе, кандидат от Партии национального единства Константин Кодряну, бывший министр окружающей среды Валерий Мунтяну от Либеральной партии.
Филип призвал всех горожан прийти на избирательные участки.
«Как жителя Кишинева меня волнует, что происходит в столице. Я голосовал за мэра, который придет, чтобы работать и решать проблемы, нам не нужен говорливый мэр, который будет использовать пост как трибуну для политических заявлений», — сказал он.
Избирательные участки закроются в 21:00.
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