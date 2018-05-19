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Источник: соратник Пашиняна назначен главой Государственной контрольной службы Армении
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Источник: соратник Пашиняна назначен главой Государственной контрольной службы Армении 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 19 мая. /ТАСС/. Один из ближайших соратников премьер-министра Армении Никола Пашиняна, гражданский активист Давид Санасарян, назначен на должность начальника Государственной контрольной службы. Об этом в субботу сообщил корреспонденту ТАСС источник из его окружения.
"Премьер Пашинян уже подписал указ о назначении Санасаряна на должность главы Государственной контрольной службы. Официальное заявление будет опубликовано после выходных дней", — указал он.
Санасарян в четверг заявил, что не будет работать в правительстве, однако, согласно источнику, «имел в виду должность в одном из министерств».
Гражданский активист, бывший член совета старейшин Еревана Давид Санасарян был одним из главных инициаторов оппозиционного движения, возглавляемого нынешним премьером Армении Николом Пашиняном. За весь период политической борьбы Санасарян неоднократно задерживался сотрудниками полиции.
Закон о создании Государственной контрольной службы был принят парламентом Армении 15 февраля. Согласно документу, новая служба имеет широкие полномочия в вопросах аудита и контроля над госструктурами и подчиняется только премьеру страны.
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