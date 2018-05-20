В Армении состоялись выборы премьер-министра

За Никола Пашиняна проголосовали 59 депутатов.

Восьмого мая Национальное собрание Армении избрало премьер-министром лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» Никола Пашиняна.

За него проголосовали 59 депутатов, против — 42. Премьер-министра удалось избрать благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении. В своем выступлении руководитель парламентской фракции «Республиканская партия Армении» Ваграм Багдасарян заявил, что их мнение в отношении Пашиняна осталось неизменным, но во избежание в Республике политического кризиса, они приняли решение отдать 10+1 голосов для избрания нового премьер-министра.

Напомним, что в ходе голосования 1 мая Республиканская партия отказалась его поддержать, в итоге Пашинян набрал только 45 голосов депутатов вместо нужных 53. После неудачных выборов оппозиционер призвал продолжить в стране демонстрации, уже на следующий день республиканцы пообещали, что изменят свое решение.