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Сторонники Пашиняна предлагают вынести вопрос о досрочных выборах в Армении на референдум
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Сторонники Пашиняна предлагают вынести вопрос о досрочных выборах в Армении на референдум 

ТАСС 45 минут назад
ЕРЕВАН, 19 мая. /ТАСС/. Вопрос о проведении досрочных парламентских выборов в Армении можно решить на всенародном референдуме, если не удастся достичь договоренности по этому поводу между политическими партиями. Об этом порталу Tert.am заявил в субботу депутат Национального собрания республики от фракции, поддерживающей премьер-министра страны Никола Пашиняна «Елк» Овик Агазарян.
"Самый стабильный путь — это референдум, и мы можем провести референдум по этому вопросу, люди выразят свою позицию по проведению досрочных выборов в ходе голосования. Если мы не получим политического согласия с нашими партнерами, и если не будет другого законного решения, конституция обеспечивает возможность принятия решения на референдуме", — сказал депутат.
Он выразил мнение, что для бывшей правящей Республиканской партии нецелесообразно проводить досрочные выборы, и она постарается не допустить такого варианта развития событий.
12 мая президент Армении Армен Саркисян окончательно сформировал новый кабинет министров республики по предложениям премьер-министра Никола Пашиняна. В него в основном вошли молодые соратники Пашиняна. При этом большинство голосов в Национальном собрании остается за бывшей правящей партией РПА, которая перешла в оппозицию к кабинету Пашиняна.
15 мая Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы в стране могут пройти до конца года. В конституции Армении прописаны две возможности роспуска парламента. В первом случае парламент не принимает программу правительства, а во втором — выражает недоверие к премьеру. По закону, такое может произойти только спустя год после избрания главы кабмина страны.
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