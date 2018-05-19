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Глава СНБ Армении опроверг информацию о прибытии в страну сотрудников ФБР
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Глава СНБ Армении опроверг информацию о прибытии в страну сотрудников ФБР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 19 мая — РИА Новости. Руководитель Службы национальной безопасности Армении (СНБ) Артур Ванецян на встрече с руководителями армянских СМИ опроверг информацию о прибытии в страну сотрудников ФБР.
Ранее армянская газета «Жаманак» сообщила со ссылкой на собственные источники, что Армению намерена посетить группа сотрудников ФБР, чтобы изучить вопросы, связанные с оттоком капитала из страны, и случаи легализации незаконных доходов.
"В Армении нет прибывших из США сотрудников ФСБ. Это ложная информация", — цитирует Ванецяна издание aysor.am  Ранее начальник отдела по связям с общественностью генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян заявила РИА Новости, что генеральная прокуратура не обладает информацией о намерении сотрудников ФБР посетить страну.
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