Глава СНБ Армении опроверг информацию о прибытии в страну сотрудников ФБР

ЕРЕВАН , 19 мая — РИА Новости . Руководитель Службы национальной безопасности Армении (СНБ) Артур Ванецян на встрече с руководителями армянских СМИ опроверг информацию о прибытии в страну сотрудников ФБР

Ранее армянская газета «Жаманак» сообщила со ссылкой на собственные источники, что Армению намерена посетить группа сотрудников ФБР, чтобы изучить вопросы, связанные с оттоком капитала из страны, и случаи легализации незаконных доходов.