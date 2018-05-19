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Глава МИД Армении назвал вопрос Нагорного Карабаха приоритетным для внешней политики
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Глава МИД Армении назвал вопрос Нагорного Карабаха приоритетным для внешней политики 

ТАСС 48 минут назад
ЕРЕВАН, 19 мая. /ТАСС/. Решение вопроса Нагорного Карабаха остается приоритетной задачей для внешней политики Армении. Об этом в субботу в столице непризнанной республики заявил журналистам министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
"Решение карабахского вопроса было и останется приоритетным для внешней политики Армении до тех пор, пока мы не будем уверены, что безопасности и развитию Карабаха ничего не грозит", — сказал глава МИД. В Степанакерте Мнацаканян провел беседы с президентом непризнанной республики Бако Саакяном и министром иностранных дел Масисом Маиляном.
Соглашение об установлении режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта было достигнуто между Баку и Ереваном 12 мая 1994 года. В ночь на 2 апреля 2016 года в Нагорном Карабахе начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. 5 апреля того же года при посредничестве Москвы была достигнута договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения.
С тех пор стороны сообщают о периодических кратковременных перестрелках в этом районе.
В заявлении, принятом 20 июня 2016 года по итогам встречи президентов России, Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге, подтверждена приверженность нормализации обстановки.
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