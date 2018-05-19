Глава МИД Армении назвал вопрос Нагорного Карабаха приоритетным для внешней политики

ЕРЕВАН , 19 мая. / ТАСС /. Решение вопроса Нагорного Карабаха остается приоритетной задачей для внешней политики Армении . Об этом в субботу в столице непризнанной республики заявил журналистам министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

"Решение карабахского вопроса было и останется приоритетным для внешней политики Армении до тех пор, пока мы не будем уверены, что безопасности и развитию Карабаха ничего не грозит", — сказал глава МИД . В Степанакерте Мнацаканян провел беседы с президентом непризнанной республики Бако Саакяном и министром иностранных дел Масисом Маиляном.

Соглашение об установлении режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта было достигнуто между Баку и Ереваном 12 мая 1994 года. В ночь на 2 апреля 2016 года в Нагорном Карабахе начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. 5 апреля того же года при посредничестве Москвы была достигнута договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения.

С тех пор стороны сообщают о периодических кратковременных перестрелках в этом районе.