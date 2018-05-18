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«Терекалмаз» из Кабардино-Балкарии будет поставлять буровой инструмент в Узбекистан
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«Терекалмаз» из Кабардино-Балкарии будет поставлять буровой инструмент в Узбекистан 

ТАСС 2 часа назад
НАЛЬЧИК, 18 мая. /ТАСС/. Акционерное общество «Терекалмаз» из Кабардино-Балкарии (КБР) начнет поставки в Узбекистан буровой инструмент. Соответствующие договоренности достигнуты во время визита делегации региона в Узбекистан, сообщает в пятницу пресс-служба главы и правительства республики.
"Делегация КБР посетила с рабочим визитом Республику Узбекистан. Обсуждались вопросы сотрудничества промышленных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и Республики Узбекистан. Представители АО «Терекалмаз» подписали долгосрочное соглашение о взаимодействии и ряд контрактов на поставку в Узбекистан бурового инструмента", — говорится в сообщении.
"Терский завод алмазного инструмента" работает в области производства алмазного инструмента для машиностроения, бурового инструмента для бурения геологоразведочных скважин, строительного и камнеобрабатывающего инструмента с 1961 года.
По данным министерство экономического развития КБР, объем внешнеторгового оборота КБР за прошедший год увеличился на 25% по сравнению с 2016 годом и составил почти $94 млн
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