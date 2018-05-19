Ещё
Спецназ ГУ Росгвардии по Москве примет участие в учениях ОДКБ в Казахстане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спецназ ГУ Росгвардии по Москве примет участие в учениях ОДКБ в Казахстане 

ТАСС 1 час назад
Фото: Псковское Агентство Информации
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Офицеры СОБРа «Рысь» ГУ Росгвардии по Москве прибыли в Казахстан для участия в международных учениях спецназа стран — участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Кобальт-2018». Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе главка.
"Тактико-специальное учение «Кобальт-2018» пройдет с 20 по 22 мая в Центре боевой и методической подготовки подразделений спецназа Национальной гвардии Республики Казахстан в Алматинской области. Группировка состоит из подразделений СОБР «Рысь» ГУ Росгвардии по Москве, МВД РФ, Национальной гвардии Республики Казахстан, МВД Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, а также руководящего состава полиции Республики Армения. Всего более 700 человек", — сказали в ведомстве.
В течение трех дней спецназовцы в максимально приближенных к боевым условиях отработают этапы проведения специальной операции — от обнаружения незаконного вооруженного формирования до нейтрализации условных бандитов.
"Представители Росгвардии не в первый раз участвуют в подобных маневрах. В прошлом году их действия получили высокую оценку на учении «Нерушимое братство — 2017», которое также проходило в Казахстане. Между российскими войсками правопорядка и Национальной гвардией Республики Казахстан налажены тесные партнерские отношения", — подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, в военных институтах войск национальной гвардии РФ на командиров взводов, военных связистов, кинологов и специалистов техники и вооружения учатся военнослужащие Национальной гвардии Казахстана.
ТАСС: последние новости
Источник: соратник Пашиняна назначен главой Государственной контрольной службы Армении Комитет Европарламента одобрил соглашение о партнерстве Армении с ЕС Белоруссия рассчитывает завершить переговоры с РФ по визовому соглашению до конца года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Букет Путина для Меркель посчитали «оскорблением»385
MediaMarkt выходит из строя23
Алла Пугачева: «Все, хватит, надоело!»97
Свадьба принца Гарри не обошлась без конфуза344
Для Запада прозвучал тревожный звонок210
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
00:18
Штаб Навального учредил партию без него
Политика
00:15
Появилось видео с места атаки боевиков на церковь
Происшествия
01:36
Украина завершила испытания ракетного комплекса «Скиф»
Армия В мире
00:50
Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ
Украина Статьи
00:15
Бородина исчезла после трагедии
Шоу-бизнес
04:19
Ярош сдал убийц комбата Мамая
Украина Статьи
01:24
В Москве задует и загромыхает
Общество Новости Москвы
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение