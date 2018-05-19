Спецназ ГУ Росгвардии по Москве примет участие в учениях ОДКБ в Казахстане

МОСКВА , 19 мая. / ТАСС /. Офицеры СОБРа «Рысь» ГУ Росгвардии по Москве прибыли в Казахстан для участия в международных учениях спецназа стран — участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Кобальт-2018». Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе главка.

В течение трех дней спецназовцы в максимально приближенных к боевым условиях отработают этапы проведения специальной операции — от обнаружения незаконного вооруженного формирования до нейтрализации условных бандитов.

"Представители Росгвардии не в первый раз участвуют в подобных маневрах. В прошлом году их действия получили высокую оценку на учении «Нерушимое братство — 2017», которое также проходило в Казахстане. Между российскими войсками правопорядка и Национальной гвардией Республики Казахстан налажены тесные партнерские отношения", — подчеркнули в пресс-службе.