Спецназ ГУ Росгвардии по Москве примет участие в учениях ОДКБ в Казахстане 

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Офицеры СОБРа «Рысь» ГУ Росгвардии по Москве прибыли в Казахстан для участия в международных учениях спецназа стран — участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Кобальт-2018». Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе главка.
"Тактико-специальное учение «Кобальт-2018» пройдет с 20 по 22 мая в Центре боевой и методической подготовки подразделений спецназа Национальной гвардии Республики Казахстан в Алматинской области. Группировка состоит из подразделений СОБР «Рысь» ГУ Росгвардии по Москве, МВД РФ, Национальной гвардии Республики Казахстан, МВД Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, а также руководящего состава полиции Республики Армения. Всего более 700 человек", — сказали в ведомстве.
В течение трех дней спецназовцы в максимально приближенных к боевым условиях отработают этапы проведения специальной операции — от обнаружения незаконного вооруженного формирования до нейтрализации условных бандитов.
"Представители Росгвардии не в первый раз участвуют в подобных маневрах. В прошлом году их действия получили высокую оценку на учении «Нерушимое братство — 2017», которое также проходило в Казахстане. Между российскими войсками правопорядка и Национальной гвардией Республики Казахстан налажены тесные партнерские отношения", — подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, в военных институтах войск национальной гвардии РФ на командиров взводов, военных связистов, кинологов и специалистов техники и вооружения учатся военнослужащие Национальной гвардии Казахстана.