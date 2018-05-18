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Заместитель Председателя КНР совершит визит в Минск до конца мая
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Заместитель Председателя КНР совершит визит в Минск до конца мая 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Свой первый официальный зарубежный визит заместитель Председателя КНР Ван Цишань совершит в Минск в конце мая текущего года. Об этом стало известно сегодня после встречи Александра Лукашенко с послом Китая Цуй Цимином, передает БЕЛТА.
Китайский дипломат подчеркнул, что выбор Беларуси на международной карте визитов свидетельствует о внимании руководства КНР к развитию и углублению двусторонних отношений. «До саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао и визита президента Беларуси в Китай предстоящий визит заместителя Председателя КНР Ван Цишаня имеет очень важное значение. На нем будут обсуждаться результаты двустороннего сотрудничества и перспективы его углубления», — отметил посол.
Цуй Цимин заявил, что на состоявшейся встрече с президентом РБ была отмечена важность всестороннего стратегического партнерства. «Мы обсуждали дальнейшие направления и важные конкретные мероприятия», — подчеркнул он. Посол передал сердечный привет Александру Лукашенко от Председателя КНР, а президент РБ передал, в свою очередь, теплый привет Си Цзиньпину.
"Мы дали высокую оценку результатам и успехам развития наших отношений во всех сферах. Отметили высокий уровень визитов, политического взаимодоверия, в деловой, гуманитарной и других сферах сотрудничества. Очень важна взаимная поддержка по вопросам, которые касаются коренных интересов двух государств. Мы также уделили большое внимание дальнейшему развитию индустриального парка «Великий камень», — рассказал Цуй Цимин.
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