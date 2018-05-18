Заместитель Председателя КНР совершит визит в Минск до конца мая

Китайский дипломат подчеркнул, что выбор Беларуси на международной карте визитов свидетельствует о внимании руководства КНР к развитию и углублению двусторонних отношений. «До саммита Шанхайской организации сотрудничества Циндао и визита президента Беларуси в Китай предстоящий визит заместителя Председателя КНР Ван Цишаня имеет очень важное значение. На нем будут обсуждаться результаты двустороннего сотрудничества и перспективы его углубления», — отметил посол.

Цуй Цимин заявил, что на состоявшейся встрече с президентом РБ была отмечена важность всестороннего стратегического партнерства. «Мы обсуждали дальнейшие направления и важные конкретные мероприятия», — подчеркнул он. Посол передал сердечный привет Александру Лукашенко от Председателя КНР, а президент РБ передал, в свою очередь, теплый привет Си Цзиньпину

"Мы дали высокую оценку результатам и успехам развития наших отношений во всех сферах. Отметили высокий уровень визитов, политического взаимодоверия, в деловой, гуманитарной и других сферах сотрудничества. Очень важна взаимная поддержка по вопросам, которые касаются коренных интересов двух государств. Мы также уделили большое внимание дальнейшему развитию индустриального парка «Великий камень», — рассказал Цуй Цимин.