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В Армении потребовали отставки генпрокурора
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В Армении потребовали отставки генпрокурора 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Ереване второй день проходят митинги за отставку генерального прокурора Армении Артура Давтяна. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщает ТАСС.
«Мы требуем, чтобы генпрокурор Давтян спустился к нам и ответил, почему за все эти годы его ведомство сфабриковало дела против многих невинных людей, которые боролись с прежней властью. Он должен уйти в отставку», — заявил один из инициаторов пикета, правозащитник Вардгес Гаспсари.
Как отмечается, 17 мая митинговало всего 10-15 человек, в пятницу количество митингующих составило около сотни. Протестующие разошлись только после общения с представителем Кассационного суда, который объявил, что никаких досрочных освобождений не планируется. Демонстранты пообещали вернуться к зданию генпрокуратуры в понедельник.
В акции протеста принимают участие приверженцы радикальной группировки «Сасна црер», которая в 2016 году захватила полицейскую часть в Ереване. Также под генпрокуратурой собрались сторонники генерала Самвела Бабаяна, которого подозревали в планировании покушения на экс-президента Сержа Саргсяна.
Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал рассмотреть возможность отставки генпрокурора, но добавил, что пока не видит в ней необходимости.
Поводом к протестам стало несогласие Давтяна с Пашиняном относительно политических заключенных в Армении. Так, 16 мая премьер заявил, что в республике существуют политзаключенные, и предложил механизм их освобождения. Генпрокурор не согласился с премьером, подчеркнув, что в Армении нет осужденных по политическим мотивам.
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