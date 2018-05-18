Заморожены счета Сержа Саргсяна — американская сторона молчит

БАКУ , 18 мая — Sputnik . Американцы не подтверждают и не опровергают информацию о том, были ли заморожены имеющиеся в этой стране банковские счета бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и его семьи, сказал Sputnik Армения председатель Армянской ассоциации юристов Карен Задоян.

Ранее в армянских СМИ появилась информация о том, что банковские счета Сержа Саргсяна и членов его семьи в Америке были заморожены, а в Армению для проведения расследования якобы прибыли представители некоего международного антикоррупционного органа.

"Мы обратились в посольство США , где нам не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Сейчас пытаемся отправить соответствующий запрос в организацию, представители которой, согласно поступившим данным, прибыли в Армению", — сказал Задоян.

Задоян обещал предоставить дополнительную информацию, как только получит ответ.