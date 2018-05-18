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Заморожены счета Сержа Саргсяна — американская сторона молчит
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Заморожены счета Сержа Саргсяна — американская сторона молчит 

Sputnik Азербайджан 26 минут назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 18 мая — Sputnik. Американцы не подтверждают и не опровергают информацию о том, были ли заморожены имеющиеся в этой стране банковские счета бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и его семьи, сказал Sputnik Армения председатель Армянской ассоциации юристов Карен Задоян.
Ранее в армянских СМИ появилась информация о том, что банковские счета Сержа Саргсяна и членов его семьи в Америке были заморожены, а в Армению для проведения расследования якобы прибыли представители некоего международного антикоррупционного органа.
"Мы обратились в посольство США, где нам не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Сейчас пытаемся отправить соответствующий запрос в организацию, представители которой, согласно поступившим данным, прибыли в Армению", — сказал Задоян.
Задоян обещал предоставить дополнительную информацию, как только получит ответ.
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