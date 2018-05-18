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В Узбекистане в ближайшее время может появиться исламский банк
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В Узбекистане в ближайшее время может появиться исламский банк 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 18 мая /Синьхуа/ — В Узбекистане в ближайшее время может быть создана инфраструктура исламского банковского дела и финансов. Это предусмотрено проектом постановления главы государства. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.
Главным партнером и финансовым донором узбекской стороны выступит Исламский банк развития.
По мнению экспертов, в Узбекистане имеются повышенный интерес и необходимость удовлетворения потребностей граждан и предпринимателей в использовании не обремененных процентом банковских услуг. —0—
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