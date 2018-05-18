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ООН относит Кыргызстан к странам, где меньше террористических угроз
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ООН относит Кыргызстан к странам, где меньше террористических угроз 

ИА Синьхуа 1 час назад
Об этом заявил глава офиса Управления Верховного комиссара ООН по правам человека /УВКПЧ/ в Нью-Йорке, помощник генсека ООН по правам человека Эндрю Гилмор во время встречи с вице-премьер-министром Кыргызстана Женишем Разаковым в Бишкеке.
В ходе встречи Ж. Разаков отметил, что правительство Кыргызстана придает большое значение вопросам защиты прав и свобод человека. «В настоящее время уровень сотрудничества между республикой, УВКПЧ и другими органами в области прав человека находится на высоком уровне», — сказал вице-премьер.
В свою очередь Э. Гилмор отметил, что вся работа ООН сосредоточена на задачах по обеспечению безопасности и мира. «ООН в своей работе придерживается трех основных принципов — это мир, безопасность и процветание. Вместе с тем, в нашей организации широко распространено выражение о том, что невозможно обеспечить развитие без мира, и мир невозможно обеспечить без развития, и то и другое невозможно обеспечить без прав человека. Отрадно, что ООН относит Кыргызстан к странам, где меньше террористических угроз», — подчеркнул Э. Гилмор.
Как сообщила пресс-служба кыргызского правительства, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов в области защиты прав человека и сотрудничества в сфере повышения потенциала в данной сфере.
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