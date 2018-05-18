В Минске наградили обладателей интернет-премии «ТИБО-2018»

Минск , 18 мая / Синьхуа / — Накануне в Минске наградили обладателей интернет-премии «ТИБО-2018».

Конкурс на лучший белорусский интернет-ресурс в 2018 году проводился по 10 основным номинациям. Всего было подано 330 заявок.