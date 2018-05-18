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В Минске наградили обладателей интернет-премии «ТИБО-2018»
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В Минске наградили обладателей интернет-премии «ТИБО-2018» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 18 мая /Синьхуа/ — Накануне в Минске наградили обладателей интернет-премии «ТИБО-2018».
Конкурс на лучший белорусский интернет-ресурс в 2018 году проводился по 10 основным номинациям. Всего было подано 330 заявок.
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич отметил, что сегодня много говорится о цифровом будущем и цифровой экономике. «Хотелось бы пожелать всем участникам церемонии, чтобы они как можно шире представляли цифровое будущее в нашем настоящем», — заявил он.
Лучшим интернет-ресурсом республиканских органов государственного управления был признан сайт Министерства здравоохранения. Второе место члены жюри присудили сайту Следственного комитета, разработчиком которого выступили Белорусское телеграфное агентство и ЦБТ. Третье место разделили официальный интернет-портал Министерства обороны и сайт Министерства по налогам и сборам /также разработка агентства/. —0—
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