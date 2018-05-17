«Важный элемент безопасности»: Пашинян и генсек ОДКБ обсудили сотрудничество 

В Ереване прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова. Стороны обсудили вопросы, связанные с повышением эффективности сотрудничества в рамках организации.
В частности, в центре внимания была подготовка к предстоящей сессии уставных органов организации. Кроме того, Хачатуров поздравил Пашиняна с избранием на пост премьер-министра и пожелал ему успехов.
Также ранее прошла встреча генсека ОДКБ с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном и министром обороны страны Давидом Тонояном.
«Армения придает существенное значение эффективному сотрудничеству в рамках ОДКБ, которая является важным элементом обеспечения безопасности страны. Ереван продолжит прилагать последовательные усилия для укрепления союзнического взаимодействия между государствами-членами организации», — отметил Мнацаканян на встрече.
В свою очередь Хачатуров и Тоноян обсудили подготовку к очередному заседанию Совета министров обороны организации, которое пройдет 23 мая в Астане. Министр назвал сотрудничество в рамках ОДКБ «важной составляющей безопасности Армении». Он отметил, что Ереван будет предпринимать «конструктивные усилия по повышению международной репутации организации».
В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года, а соглашение о создании ОДКБ — 7 октября 2002 года. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу.
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