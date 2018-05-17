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Ереван считает ОДКБ важным элементом безопасности Армении
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Ереван считает ОДКБ важным элементом безопасности Армении 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Ереван считает ОДКБ важным элементом обеспечения безопасности страны, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства по итогам встречи в четверг главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна с генсеком организации Юрием Хачатуровым.
"Армения придает существенное значение эффективному сотрудничеству в рамках ОДКБ, которая является важным элементом обеспечения безопасности страны. Ереван продолжит прилагать последовательные усилия для укрепления союзнического взаимодействия между государствами-членами организации", — приводит пресс-служба слова Зограбяна.
Хачатуров отметил, что на посту генсека прилагает усилия для повышения эффективности ОДКБ.
Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию — ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
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