Белоруссия рассчитывает вступить в ВТО в конце 2019 — начале 2020 года

Белоруссия планирует завершить переговоры по присоединению к Всемирной торговой организации в конце 2019 — начале 2020 года, сообщает Интерфакс «Были возобновлены активные переговоры по вступлению Беларуси в ВТО. Мы ожидаем, что к концу 2019 — первой половине 2020 года мы этот процесс завершим», — заявил первый заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Крутой. Белоруссия вела активные переговоры по вступлению в ВТО с весны 2016 года. «Процесс присоединения Беларуси к ВТО идёт очень хорошо с учётом повышенного внимания президента Александра Лукашенко. Если заинтересованность, вовлечённость белорусских структур во вступление в ВТО будет устойчивой, то, возможно, через два года это случится», — рассказал председатель рабочей группы по присоединению Белоруссии к ВТО, постоянный представитель Турции при ВТО Кемаль Маденоглу. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна продолжит братскую политику в отношении России и настроена на углубление сотрудничества.