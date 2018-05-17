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Белоруссия рассчитывает вступить в ВТО
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Производители техники готовятся покинуть Россию
Производители техники готовятся покинуть Россию

Белоруссия рассчитывает вступить в ВТО в конце 2019 — начале 2020 года 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Белоруссия планирует завершить переговоры по присоединению к Всемирной торговой организации в конце 2019 — начале 2020 года, сообщает Интерфакс.
«Были возобновлены активные переговоры по вступлению Беларуси в ВТО. Мы ожидаем, что к концу 2019 — первой половине 2020 года мы этот процесс завершим», — заявил первый заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Белоруссия вела активные переговоры по вступлению в ВТО с весны 2016 года.
«Процесс присоединения Беларуси к ВТО идёт очень хорошо с учётом повышенного внимания президента Александра Лукашенко. Если заинтересованность, вовлечённость белорусских структур во вступление в ВТО будет устойчивой, то, возможно, через два года это случится», — рассказал председатель рабочей группы по присоединению Белоруссии к ВТО, постоянный представитель Турции при ВТО Кемаль Маденоглу.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна продолжит братскую политику в отношении России и настроена на углубление сотрудничества.
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