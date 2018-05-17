Генпрокуратура РФ объявляет о старте конкурса «Вместе против коррупции!»

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Конкурс будет проходить под эгидой образованного в 2013 году Межгосударственного совета по противодействию коррупции, членами которого являются Армения

Конкурсантам из стран-участниц в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить свои работы в формате плакатов или видеороликов, сообщает пресс-служба Прокуратуры по Адыгее

Заявки будут приниматься на официальном сайте www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 года. С правилами проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в разделе «Противодействие коррупции» www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 года.