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Генпрокуратура РФ объявляет о старте конкурса «Вместе против коррупции!»
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Генпрокуратура РФ объявляет о старте конкурса «Вместе против коррупции!» 

АиФ Адыгея 16 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Генеральная прокуратура Российской Федерации организует Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»
Конкурс будет проходить под эгидой образованного в 2013 году Межгосударственного совета по противодействию коррупции, членами которого являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Конкурсантам из стран-участниц в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить свои работы в формате плакатов или видеороликов, сообщает пресс-служба Прокуратуры по Адыгее.
Заявки будут приниматься на официальном сайте www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 года. С правилами проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в разделе «Противодействие коррупции» www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.
Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 года.
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