Учения сил спецназа стран ОДКБ пройдут в Казахстане 20-22 мая

Тактико-специальные учения «Кобальт-2018» формирований сил спецназначения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по планированию и проведению спецоперации по уничтожению террористов пройдут в Казахстане с 20 по 22 мая, передаёт пресс-служба ОДКБ.

Учения пройдут на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений спецназначения Национальной гвардии Казахстана в Алматинской области.

Таджикистана. В манёврах примут участие подразделения государств — участников ОДКБ, руководящий состав внутренних войск МВД Беларуси , полиции Армении , Федеральной службы войск национальной гвардии России , МВД России, Нацгвардии Казахстана, внутренних дел Кыргызстана

Всего в учении будут задействованы более 700 человек.

Как отметили в пресс-службе, целями учения являются: повышение уровня слаженности органов управления формирований сил спецназначения; отработка и совершенствование совместных навыков в управлении силами и средствами в ходе ведения операции по уничтожению незаконных вооружённых формирований; совершенствование уровня полевой выучки сил и средств коллективной безопасности.