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Учения сил спецназа стран ОДКБ пройдут в Казахстане 20-22 мая
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Учения сил спецназа стран ОДКБ пройдут в Казахстане 20-22 мая 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Тактико-специальные учения «Кобальт-2018» формирований сил спецназначения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по планированию и проведению спецоперации по уничтожению террористов пройдут в Казахстане с 20 по 22 мая, передаёт пресс-служба ОДКБ.
Учения пройдут на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений спецназначения Национальной гвардии Казахстана в Алматинской области.
В манёврах примут участие подразделения государств — участников ОДКБ, руководящий состав внутренних войск МВД Беларуси, полиции Армении, Федеральной службы войск национальной гвардии России, МВД России, Нацгвардии Казахстана, внутренних дел Кыргызстана и Таджикистана.
Всего в учении будут задействованы более 700 человек.
Как отметили в пресс-службе, целями учения являются: повышение уровня слаженности органов управления формирований сил спецназначения; отработка и совершенствование совместных навыков в управлении силами и средствами в ходе ведения операции по уничтожению незаконных вооружённых формирований; совершенствование уровня полевой выучки сил и средств коллективной безопасности.
Всего к текущему моменту состоялось три учения «Кобальт», первое из которых прошло в июне 2010 года в Ростовской области.
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