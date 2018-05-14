Почта\: стабильность в Иране гарантирует мир на Кавказе

В понедельник в Сочи открылся саммит Высшего евразийского экономического совета с участием лидеров стран, входящих в ЕАЭС. Одна из тем встречи — сотрудничество с Ираном.
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"Для ЕАЭС иранская проблема является важной, потому что это наш южный сосед, наш сосед по Каспийскому региону", — отметил эксперт в интервью радио Sputnik.
В переговорах примут участие президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков, и премьер-министр Армении Никола Пашинян, а также в качестве гостя президент Молдавии Игорь Додон.
На саммите в российском Сочи вновь назначенный премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном вопросы повестки предстоящего саммита ЕАЭС.