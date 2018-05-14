Ещё
Почта: стабильность в Иране гарантирует мир на Кавказе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почта: стабильность в Иране гарантирует мир на Кавказе 

Sputnik Таджикистан 14 мая 2018
Фото: Sputnik Таджикистан
В понедельник в Сочи открылся саммит Высшего евразийского экономического совета с участием лидеров стран, входящих в ЕАЭС. Одна из тем встречи — сотрудничество с Ираном.
Почта\: стабильность в Иране гарантирует мир на Кавказе
"Для ЕАЭС иранская проблема является важной, потому что это наш южный сосед, наш сосед по Каспийскому региону", — отметил эксперт в интервью радио Sputnik.
В переговорах примут участие президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков, и премьер-министр Армении Никола Пашинян, а также в качестве гостя президент Молдавии Игорь Додон.
На саммите в российском Сочи вновь назначенный премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном вопросы повестки предстоящего саммита ЕАЭС.
Sputnik Таджикистан: последние новости
Глава Налогового комитета Узбекистана ушел в отставку Дзермант: Беларусь через Таджикистан укрепится в Центральной Азии Мирзиёев решил изменить "облик" Узбекистана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова осталась без работы и заплакала243
«Меня били, электрошокер, бороду рвали руками»75
«Крымский мост достанется Украине»361
Пока вы спали: Россия станет «налоговым раем»96
Макаревич разнес «Почту России»285
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
11:58
Стало известно о последних днях мужа Аллегровой
Шоу-бизнес
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
03:28
В Москве ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
02:19
Оправданный после 17 лет тюрьмы американец расплакался
Происшествия
00:48
Голикова осталась без работы и заплакала
Политика
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение