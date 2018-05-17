Ещё
Назарбаев обсудил «зеленые технологии» с Пан Ги Муном и Олландом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назарбаев обсудил «зеленые технологии» с Пан Ги Муном и Олландом 

Мир24 1 час назад
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с бывшим генсеком ООН, председателем совета Боаоского азиатского форума Пан Ги Муном «на полях» Астанинского экономического форума, сообщает пресс-служба главы государства.
Стороны обсудили сотрудничество между Боаоским азиатским и Астанинским экономическим форумами и перспективы налаживания связей в сфере «зеленых технологий», научно-инновационном секторе и образовании.
«Я очень рад впервые посетить Казахстан в своем новом статусе. Есть много глобальных проблем, в решении которых я готов оказать поддержку», — заявил Пан Ги Мун.
Экс-генсек ООН добавил, что Астанинский экономический форум стал важной площадкой для обсуждения как актуальных тем, так и вопросов будущего глобального развития.
Также Назарбаев провел встречу с бывшим президентом Франции Франсуа Олландом, где также обсуждался вопрос развития «зеленых технологий». Глава республики Казахстан отметил, что в настоящее время между двумя странами налаживаются связи.
Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан работает над развитием альтернативной энергетики, в том числе на создаваемом на базе комплекса «ЭКСПО-2017» «Центре зеленой экономики».
Франсуа Олланд, поблагодарив за встречу, подчеркнул большой вклад президента Казахстана в укрепление межгосударственных связей.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Таджикистан и Беларусь подписали 15 документов о сотрудничестве Съесть «Президента»: Лукашенко угостил Рахмона шоколадом Лукашенко: Беларусь претворяет в жизнь прогрессивные идеи
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эхо войны»: Россия потеряет 11 млн человек245
Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке62
Макаревича уличили во лжи108
Купавшийся в «нефти» чиновник из ХМАО обнаружен мертвым11
Голикова осталась без работы и заплакала262
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
11:58
Стало известно о последних днях мужа Аллегровой
Шоу-бизнес
00:32
Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке
Происшествия
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
03:28
В Москве ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение