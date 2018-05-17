Назарбаев обсудил «зеленые технологии» с Пан Ги Муном и Олландом

Стороны обсудили сотрудничество между Боаоским азиатским и Астанинским экономическим форумами и перспективы налаживания связей в сфере «зеленых технологий», научно-инновационном секторе и образовании.

«Я очень рад впервые посетить Казахстан в своем новом статусе. Есть много глобальных проблем, в решении которых я готов оказать поддержку», — заявил Пан Ги Мун.

Экс-генсек ООН добавил, что Астанинский экономический форум стал важной площадкой для обсуждения как актуальных тем, так и вопросов будущего глобального развития.

Также Назарбаев провел встречу с бывшим президентом Франции Франсуа Олландом , где также обсуждался вопрос развития «зеленых технологий». Глава республики Казахстан отметил, что в настоящее время между двумя странами налаживаются связи.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан работает над развитием альтернативной энергетики, в том числе на создаваемом на базе комплекса «ЭКСПО-2017» «Центре зеленой экономики».

Франсуа Олланд, поблагодарив за встречу, подчеркнул большой вклад президента Казахстана в укрепление межгосударственных связей.

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