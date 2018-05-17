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Армян попросили прекратить протесты по любому поводу
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Армян попросили прекратить протесты по любому поводу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, пришедший к власти на фоне народных протестов, призвал соотечественников прекратить акции гражданского неповиновения. С такой просьбой он выступил в четверг, 17 мая, передает «Радио Азатутюн» (местная служба «Радио Свобода»).
«Когда мы перекрывали дороги и проводили акции протеста, мы делали это потому, что были убеждены, знали, что в Армении нет власти, которая в состоянии услышать граждан, жить заботами граждан, решить проблемы граждан, защитить их права», — сказал он.
Пашинян добавил, что сегодня в стране установлена «власть граждан». «Кому мы выражаем неповиновение, сами себе? Это неправильный подход», — заметил премьер.
Он пообещал, что все вопросы, волнующие граждан Армении, будут рассмотрены и последовательно решены. Пашинян призвал граждан дать правительству возможность заняться решением проблем и призвал жителей страны перейти в режим сотрудничества с властями.
16 мая в Ереване состоялось несколько акций протеста. Группа протестующих ворвалась в здание городской мэрии и потребовала отставки главы столицы Армении Тарона Маргаряна из-за вырубки деревьев в парке 2800-летия Еревана неподалеку от здания мэрии.
В это время в центре столицы протестовали сотрудники военных комиссариатов, недовольные грядущим реформированием всей системы военкоматов в стране, а на проспекте Аршакуняц прошла акция сторонников группировки «Сасна црер». Позже к ним присоединилась группа таксистов-частников.
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