Армян попросили прекратить протесты по любому поводу

«Когда мы перекрывали дороги и проводили акции протеста, мы делали это потому, что были убеждены, знали, что в Армении нет власти, которая в состоянии услышать граждан, жить заботами граждан, решить проблемы граждан, защитить их права», — сказал он.

Пашинян добавил, что сегодня в стране установлена «власть граждан». «Кому мы выражаем неповиновение, сами себе? Это неправильный подход», — заметил премьер.

Он пообещал, что все вопросы, волнующие граждан Армении, будут рассмотрены и последовательно решены. Пашинян призвал граждан дать правительству возможность заняться решением проблем и призвал жителей страны перейти в режим сотрудничества с властями.

16 мая в Ереване состоялось несколько акций протеста. Группа протестующих ворвалась в здание городской мэрии и потребовала отставки главы столицы Армении Тарона Маргаряна из-за вырубки деревьев в парке 2800-летия Еревана неподалеку от здания мэрии.

В это время в центре столицы протестовали сотрудники военных комиссариатов, недовольные грядущим реформированием всей системы военкоматов в стране, а на проспекте Аршакуняц прошла акция сторонников группировки «Сасна црер». Позже к ним присоединилась группа таксистов-частников.