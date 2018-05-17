Акции протеста проходят около здания администрации Армении

Все демонстранты хотят встречи с представителями премьер-министра.

Акции протеста начались в среду, 16 мая, около резиденции премьер-министра Армении на проспекте маршала Баграмяна в Ереване

Днем демонстранты собрались около входа в здание администрации. Они требовали отмены процесса оптимизации, который привел к массовым увольнениям сотрудников военкоматов. Также проспект частично перекрыли таксисты. По словам одного из них, они требуют упорядочить процесс лицензирования, простить долги по штрафам за нарушения правил дорожного движения и отменить плату за парковку в Ереване, отмечает РИА Новости

К зданию администрации также пришли представители импортеров машин. Они требовали продлить сроки растаможивания с существующих десяти дней. Все демонстранты хотят встречи с представителями премьер-министра.

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