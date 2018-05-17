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Додон заявил, что офис НАТО в Кишиневе может быть закрыт после парламентских выборов
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Додон заявил, что офис НАТО в Кишиневе может быть закрыт после парламентских выборов 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что представительство НАТО в Кишиневе, открытое в декабре 2017 года, может быть закрыто после парламентских выборов в стране. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».
"Есть большая вероятность, что после парламентских выборов в конце этого года офис альянса будет закрыт", — сказал он.
Глава государства в очередной раз напомнил, что всегда выступал против создания представительства альянса в Молдавии. По его мнению, офис был открыт с целью влияния на молдавское общественное мнение касательно вопроса углубления контактов с НАТО. «Они понимают, что народ Молдовы эту идею не поддерживает, и пытаются через свой офис поменять общественное мнение. Думаю, у них в краткосрочной перспективе ничего не получится», — отметил Додон.
По данным опросов, подавляющее большинство граждан республики выступают против сближения с НАТО. Несмотря на нейтральный статус с 1994 года, страна сотрудничает с альянсом в рамках индивидуального плана партнерства. Правящая проевропейская коалиция, которую сформировала в парламенте Демократическая партия Молдавии, считает необходимым наращивать это взаимодействие и открыла в декабре 2017 года в Кишиневе бюро по связям с НАТО.
Парламентские выборы в Молдавии пройдут в конце года. Согласно опросам, фаворитом предстоящего голосования является Партия социалистов, выступающая за вступление республики в ЕАЭС — за них готовы проголосовать почти половина определившихся избирателей, что дает возможность сформировать большинство в парламенте и новое правительство.
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