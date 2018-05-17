Белый дом: визит Мирзиёева открыл новую эру стратегического партнерства США и Узбекистана

Шавката Мирзиёева в ВАШИНГТОН, 17 мая. / ТАСС /. Визит президента Узбекистана США открыл новую эру двустороннего стратегического партнерства. Это отметил в среду Белый дом в распространенном по итогам переговоров лидеров двух стран заявлении.

"Исторический первый визит президента Шавката Мирзиёева и его встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом положили начало новой эре стратегического партнерства между США и Узбекистаном. Во время этой встречи президент Трамп подчеркнул приверженность Соединенных Штатов независимости, территориальной целостности и суверенитету Узбекистана. Трамп также высоко оценил прогресс, достигнутый Узбекистаном в реализации важных политических, экономических и социальных реформ под руководством президента Мирзиёева. Оба лидера полны решимости укреплять двусторонние отношения", — говорится в заявлении.

По данным Белого дома, на встрече Трамп «выделил историческое партнерство с Узбекистаном в борьбе с терроризмом», в том числе «оказанную Соединенным Штатам поддержку в вытеснении террористов группировки „Аль-Каида“ (запрещена в РФ — прим. ТАСС) из Афганистана ». «Президент Мирзиёев выразил полную поддержку стратегии в отношении Южной Азии, реализуемой президентом Трампом, и обсудил инициативы, выдвинутые Узбекистаном, по укреплению двустороннего сотрудничества, поиску путей решения региональных проблем, связанных с обеспечением безопасности, установлению стабильности в Афганистане», — указывается в заявлении.

Трамп «отметил важную роль, которую играет Узбекистан в региональном экономическом развитии, и высоко оценил усилия Узбекистана, нацеленные на расширение торговых и экономических связей с Афганистаном», заметил Белый дом, добавив, что глава администрации США «предложил оказать политическую и консультационную поддержку в осуществлении Узбекистаном проектов строительства железной дороги и других объектов инфраструктуры в Афганистане».

"Оба лидера осудили экстремизм и международный терроризм и обязались укреплять взаимодействие в противостоянии этим общим угрозам. Они также подчеркнули важность укрепления двусторонних отношений в сфере обороны, претворяя в жизнь первый пятилетний план военного сотрудничества", — отмечается в заявлении.

В нем также говорится, что Трамп «пообещал оказать содействие в осуществлении ряда образовательных программ в Узбекистане, связанных с изучением английского языка и расширением сотрудничества между американскими и узбекскими университетами».