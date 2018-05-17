Ещё
Белый дом: визит Мирзиёева открыл новую эру стратегического партнерства США и Узбекистана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белый дом: визит Мирзиёева открыл новую эру стратегического партнерства США и Узбекистана 

ТАСС 17 мая 2018
Фото: Мир24
ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США открыл новую эру двустороннего стратегического партнерства. Это отметил в среду Белый дом в распространенном по итогам переговоров лидеров двух стран заявлении.
"Исторический первый визит президента Шавката Мирзиёева и его встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом положили начало новой эре стратегического партнерства между США и Узбекистаном. Во время этой встречи президент Трамп подчеркнул приверженность Соединенных Штатов независимости, территориальной целостности и суверенитету Узбекистана. Трамп также высоко оценил прогресс, достигнутый Узбекистаном в реализации важных политических, экономических и социальных реформ под руководством президента Мирзиёева. Оба лидера полны решимости укреплять двусторонние отношения", — говорится в заявлении.
По данным Белого дома, на встрече Трамп «выделил историческое партнерство с Узбекистаном в борьбе с терроризмом», в том числе «оказанную Соединенным Штатам поддержку в вытеснении террористов группировки „Аль-Каида“ (запрещена в РФ — прим. ТАСС) из Афганистана». «Президент Мирзиёев выразил полную поддержку стратегии в отношении Южной Азии, реализуемой президентом Трампом, и обсудил инициативы, выдвинутые Узбекистаном, по укреплению двустороннего сотрудничества, поиску путей решения региональных проблем, связанных с обеспечением безопасности, установлению стабильности в Афганистане», — указывается в заявлении.
Трамп «отметил важную роль, которую играет Узбекистан в региональном экономическом развитии, и высоко оценил усилия Узбекистана, нацеленные на расширение торговых и экономических связей с Афганистаном», заметил Белый дом, добавив, что глава администрации США «предложил оказать политическую и консультационную поддержку в осуществлении Узбекистаном проектов строительства железной дороги и других объектов инфраструктуры в Афганистане».
"Оба лидера осудили экстремизм и международный терроризм и обязались укреплять взаимодействие в противостоянии этим общим угрозам. Они также подчеркнули важность укрепления двусторонних отношений в сфере обороны, претворяя в жизнь первый пятилетний план военного сотрудничества", — отмечается в заявлении.
В нем также говорится, что Трамп «пообещал оказать содействие в осуществлении ряда образовательных программ в Узбекистане, связанных с изучением английского языка и расширением сотрудничества между американскими и узбекскими университетами».
ТАСС: последние новости
Путин и Назарбаев 9 ноября обсудят развитие туризма на форуме в Казахстане Главы МИД Казахстана и Грузии обсудят перспективы сотрудничества двух стран Комитет Европарламента одобрил соглашение о партнерстве Армении с ЕС
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цены на бензин бьют рекорды215
Киев поддержал идею взорвать Крымский мост140
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала190
Первый легальный бордель спровоцировал секс-скандал11
«Простуда» довела мужчину до ампутации рук и ног9
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
00:38
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала
Шоу-бизнес
03:37
В Москву придет похолодание из Арктики
Общество Новости Москвы
03:20
Киев поддержал идею взорвать Крымский мост
В мире Украина
05:31
Первый легальный бордель спровоцировал секс-скандал
Общество
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение