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Комитет Европарламента одобрил соглашение о партнерстве Армении с ЕС
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Комитет Европарламента одобрил соглашение о партнерстве Армении с ЕС 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом.
Как сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Европарламента, «соглашение знаменует собой более глубокий политический диалог между ЕС и Арменией».
Кроме того, оно расширяет сферу экономического сотрудничества государства и ассоциации, открывает новые возможности для взаимодействия, в частности, в энергетике, транспорте, инфраструктуре, экологии, торговле, образовании и прочих сферах.
Известно, что за то, чтобы одобрить соглашение, проголосовало 55 депутатов, против — двое.
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