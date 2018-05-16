Комитет Европарламента одобрил соглашение о партнерстве Армении с ЕС

Евросоюзом. Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией

Как сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Европарламента, «соглашение знаменует собой более глубокий политический диалог между ЕС и Арменией».

Кроме того, оно расширяет сферу экономического сотрудничества государства и ассоциации, открывает новые возможности для взаимодействия, в частности, в энергетике, транспорте, инфраструктуре, экологии, торговле, образовании и прочих сферах.

Известно, что за то, чтобы одобрить соглашение, проголосовало 55 депутатов, против — двое.