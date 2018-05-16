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В Сочи обсудили подготовку к заседанию Высшего Госсовета Союзного государства
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Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка

В Сочи обсудили подготовку к заседанию Высшего Госсовета Союзного государства 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Отношения между Россией и Беларусью укрепляются, это отношения стратегического партнерства, союзничества. У нас подготовлены важные документы в развитие нашего взаимодействия, в том числе Основные ориентиры макроэкономической политики на 2018-2019 годы», — заметил Владимир Путин.
В свою очередь президент Беларуси уточнил, что Высший Госсовет планируется провести в июне в Беларуси.
"Мы с вами еще до выборов определились, что в Минске его проведем, а затем у нас осенью проводится один раз в год форум регионов, он пройдет в Могилеве… обычно мы проводили на высшем уровне этот форум, я думаю, вы найдете время и осенью график подстроите, чтобы посетить Могилев, посмотрите, это для вас новый город", — сказал Александр Лукашенко. А накануне повестку дня и сроки проведения Высшего Госсовета президент Беларуси обсудил с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
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