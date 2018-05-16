В Сочи обсудили подготовку к заседанию Высшего Госсовета Союзного государства

«Отношения между Россией Беларусью укрепляются, это отношения стратегического партнерства, союзничества. У нас подготовлены важные документы в развитие нашего взаимодействия, в том числе Основные ориентиры макроэкономической политики на 2018-2019 годы», — заметил Владимир Путин

В свою очередь президент Беларуси уточнил, что Высший Госсовет планируется провести в июне в Беларуси.