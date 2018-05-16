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В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу
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В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК/МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины началось в Минске, сообщила в среду пресс-служба МИД Белоруссии.
Ранее к работе в столице Белоруссии приступили тематические подгруппы по Донбассу.
"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.
Как сообщила пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина, в повестке дня — нарушения режима прекращения огня и подготовка к обмену пленными.
"В Минске началось заседание контактной группы. На повестку сегодняшней встречи вынесены вопросы регулярного несоблюдения Украиной режима прекращения огня и, как следствие, дестабилизации ситуации на линии соприкосновения, реализации соглашения о разведении сил и средств, подготовки очередного этапа обмена пленными, а также реализации формулы, предложенной Франком-Вальтером Штайнмайером", — написала Талакина на своей странице в Facebook.
"Формула Штайнмайера", предложенная президентом Германии, бывшим председателем ОБСЕ и экс-главой МИД ФРГ Штайнмайером, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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