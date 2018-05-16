В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

Ранее к работе в столице Белоруссии приступили тематические подгруппы по Донбассу.

"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Как сообщила пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина, в повестке дня — нарушения режима прекращения огня и подготовка к обмену пленными.

"В Минске началось заседание контактной группы. На повестку сегодняшней встречи вынесены вопросы регулярного несоблюдения Украиной режима прекращения огня и, как следствие, дестабилизации ситуации на линии соприкосновения, реализации соглашения о разведении сил и средств, подготовки очередного этапа обмена пленными, а также реализации формулы, предложенной Франком-Вальтером Штайнмайером ", — написала Талакина на своей странице в Facebook.