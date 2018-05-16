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Комитет Европарламента одобрил соглашение о партнерстве Армении с ЕС
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Комитет Европарламента одобрил соглашение о партнерстве Армении с ЕС 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ЕРЕВАН, 16 мая. /ТАСС/. Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом. Об этом в среду сообщается на официальном сайте Европарламента.
В поддержку договора высказались 55 депутатов, двое были против, еще семь парламентариев не присутствовали в зале заседания.
"Соглашение знаменует собой более глубокий политический диалог между ЕС и Арменией, расширяет сферу экономического сотрудничества и открывает новые возможности для более тесных связей в энергетике, транспорте, инфраструктуре, окружающей среде, торговле, образовании и других сферах", — говорится в опубликованном документе.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза было подписано в Брюсселе в ноябре 2017 года на пятом саммите программы Евросоюза «Восточное партнерство». Договор, охватывающий широкий спектр политико-экономических, финансовых и гуманитарных вопросов, является бессрочным.
Соглашение вступит в силу лишь после того, как все 28 стран ЕС и Армения ратифицируют его. В настоящее время документ ратифицировали четыре страны: Армения, Эстония, Латвия и Литва.
8 мая парламент Армении выбрал оппозиционера Никола Пашиняна новым премьер-министром республики. После назначения на пост главы кабинета министров он назвал улучшение отношений Армении с Евросоюзом одним из приоритетов своей внешней политики.
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