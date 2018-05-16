Комитет Европарламента одобрил соглашение о партнерстве Армении с ЕС

ЕРЕВАН , 16 мая. / ТАСС /. Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией Евросоюзом . Об этом в среду сообщается на официальном сайте Европарламента.

В поддержку договора высказались 55 депутатов, двое были против, еще семь парламентариев не присутствовали в зале заседания.

"Соглашение знаменует собой более глубокий политический диалог между ЕС и Арменией, расширяет сферу экономического сотрудничества и открывает новые возможности для более тесных связей в энергетике, транспорте, инфраструктуре, окружающей среде, торговле, образовании и других сферах", — говорится в опубликованном документе.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза было подписано в Брюсселе в ноябре 2017 года на пятом саммите программы Евросоюза «Восточное партнерство». Договор, охватывающий широкий спектр политико-экономических, финансовых и гуманитарных вопросов, является бессрочным.

Латвия и Литва. Соглашение вступит в силу лишь после того, как все 28 стран ЕС и Армения ратифицируют его. В настоящее время документ ратифицировали четыре страны: Армения, Эстония

8 мая парламент Армении выбрал оппозиционера Никола Пашиняна новым премьер-министром республики. После назначения на пост главы кабинета министров он назвал улучшение отношений Армении с Евросоюзом одним из приоритетов своей внешней политики.