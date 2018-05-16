Россельхознадзор ограничил ввоз продукции с одного белорусского предприятия

Россельхознадзор ограничил поставки продукции с предприятия из Белоруссии , в отношении еще четырех вводится режим усиленного лабораторного контроля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с повторным выявлением бактерий группы кишечных палочек в говядине, поставляемой с предприятия филиал «Заготовительно-производственный комбинат „Полесье“ Лунинецкого РАЙПО, службой вводятся временные ограничения на поставки продукции с указанного предприятия», — говорится в сообщении.

Кроме того, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции следующих белорусских предприятий: ОАО «Александрийское», УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат», ОАО «Пружанский молочный комбинат», ОАО «Рыбокомбинат Любань».