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Россельхознадзор ограничил ввоз продукции с одного белорусского предприятия
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Россельхознадзор ограничил ввоз продукции с одного белорусского предприятия 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Россельхознадзор ограничил поставки продукции с предприятия из Белоруссии, в отношении еще четырех вводится режим усиленного лабораторного контроля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В связи с повторным выявлением бактерий группы кишечных палочек в говядине, поставляемой с предприятия филиал «Заготовительно-производственный комбинат „Полесье“ Лунинецкого РАЙПО, службой вводятся временные ограничения на поставки продукции с указанного предприятия», — говорится в сообщении.
Кроме того, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции следующих белорусских предприятий: ОАО «Александрийское», УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат», ОАО «Пружанский молочный комбинат», ОАО «Рыбокомбинат Любань».
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