Съесть «Президента»: Лукашенко угостил Рахмона шоколадом

«Попросил я их сделать шоколад «Президент», водку «Президент», хлеб «Президент». Вот я тебе сегодня презентовал впервые! Первый шоколад, который мы сделали, я привез сюда», — пояснил Лукашенко.

«У нас кишмиш президентский, урюк президентский, виноград, гранат», — ответил ему Эмомали Рахмон.

Дегустация прошла на Национальной выставке Беларуси в Душанбе. В столице Таджикистана белорусский лидер находится с официальным визитом. По итогам переговоров стороны подписали 15 документов о сотрудничестве.

16 мая президенты официально открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники в таджикистанском Гиссаре.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ