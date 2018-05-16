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Съесть «Президента»: Лукашенко угостил Рахмона шоколадом
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Съесть «Президента»: Лукашенко угостил Рахмона шоколадом 

Мир24 2 часа назад
Президент Беларуси Александр Лукашенко угостил главу республики Таджикистан Эмомали Рахмона шоколадом «Президент» по белорусскому рецепту, сообщает «МИР 24».
«Попросил я их сделать шоколад «Президент», водку «Президент», хлеб «Президент». Вот я тебе сегодня презентовал впервые! Первый шоколад, который мы сделали, я привез сюда», — пояснил Лукашенко.
«У нас кишмиш президентский, урюк президентский, виноград, гранат», — ответил ему Эмомали Рахмон.
Дегустация прошла на Национальной выставке Беларуси в Душанбе. В столице Таджикистана белорусский лидер находится с официальным визитом. По итогам переговоров стороны подписали 15 документов о сотрудничестве.
16 мая президенты официально открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники в таджикистанском Гиссаре.
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