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Подгруппы по Донбассу приступили к работе в Минске
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Подгруппы по Донбассу приступили к работе в Минске 

РИА Новости 1 час назад
МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Тематические подгруппы по урегулированию ситуации на востоке Украины начали работу в Минске, сообщила в среду пресс-служба МИД Белоруссии.
В #Минск 'е проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/7Tw1BZFzyp
— МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) 16 мая 2018 г.
В среду в столице Белоруссии запланированы заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп.
"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.
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