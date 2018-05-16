ЛНР передаст данные об обстреле Луганска для обсуждения на встрече в Минске

В среду утром власти ЛНР сообщили, что украинские силовики открыли огонь по жилому сектору Луганска.

"Все данные по обстрелу Луганска будут переданы нашим представителям для обсуждения в Минске", — заявил Марочко.

По его словам, в ходе обстрела «были использованы не минометы калибра 120 миллиметров, а гаубицы Д-30, о чем свидетельствует неразорвавшийся 122-миллиметровый боеприпас». Марочко уточнил, что использование данного вооружения запрещено минскими соглашениями.