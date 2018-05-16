ЛНР передаст данные об обстреле Луганска для обсуждения на встрече в Минске 

ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. Данные по обстрелу жилого сектора в Луганске будут переданы для обсуждения на встрече контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, которая состоится в среду в Минске, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
В среду утром власти ЛНР сообщили, что украинские силовики открыли огонь по жилому сектору Луганска.
"Все данные по обстрелу Луганска будут переданы нашим представителям для обсуждения в Минске", — заявил Марочко.
По его словам, в ходе обстрела «были использованы не минометы калибра 120 миллиметров, а гаубицы Д-30, о чем свидетельствует неразорвавшийся 122-миллиметровый боеприпас». Марочко уточнил, что использование данного вооружения запрещено минскими соглашениями.