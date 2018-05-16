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Вологжане могут присоединиться к конкурсу социальной рекламы «Вместе против коррупции!»
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Вологжане могут присоединиться к конкурсу социальной рекламы «Вместе против коррупции!» 

Официальный сайт Администрации города Вологды 2 часа назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Организатором Международного молодежного конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности выступила Генеральная прокуратура Российской Федерации. Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить свои работы в формате плакатов или видеороликов.
Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции, созданного для организации конструктивного международного сотрудничества и принятия совместных эффективных мер в сфере борьбы с этим негативным социальным явлением.
Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции от 25 октября 2013 г. подписано шестью государствами — Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном.
Соорганизаторами конкурса являются Генеральная прокуратура Республики Армения, Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.
Прием работ пройдет со 2 июля по 19 октября 2018 года на официальном сайте конкурса. С правилами можно ознакомиться на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.
Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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