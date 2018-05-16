Пашинян считает, что политические заключенные в Армении должны быть освобождены

ЕРЕВАН , 16 мая. / ТАСС /. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с инициативой амнистировать ряд заключенных в республике, которые, по его мнению, были осуждены в связи с их политической деятельностью. Об этом он заявил во вторник вечером в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Политических заключенных необходимо разделить на две категории: те, чьи действия не привели к человеческим жертвам, и те, в результате действий которых погибли люди", — отметил премьер.

По мнению Пашиняна, к первой категории осужденных можно применить предусмотренную законом процедуру амнистии. Вторая категория, как отметил он, это члены группировки «Сасна црер», которые в ходе своей акции в июле 2016 года убили в Ереване трех полицейских. Для решения вопроса об их освобождении Пашинян предложил провести общественные обсуждения с участием родственников погибших сотрудников правоохранительных органов

"Необходимо понять пути решения проблемы. Однозначно одно — в Армении не должно быть политзаключенных. Это моя политическая позиция", — подчеркнул Пашинян.

Ранее представители руководства Армении неоднократно заявляли, что в стране нет осужденных по политическим мотивам. Во вторник генпрокурор республики Артур Давтян также подтвердил эту позицию.