Лукашенко прорубил экономическое окно в Таджикистан 

Таджикистан, по мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, по темпам развития превосходит КНР. Об этом он заявил на встрече со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном в Душанбе. По словам белорусского лидера, в его республике внимательно следят за развитием Таджикистана, а сам он приехал укреплять связи двух стран.
Белорусский политолог Александр Шпаковский рассказал НСН, что имел в виду Лукашенко под комплиментом Рахмону. «Президенту виднее, что он имел в виду. Но Таджикистан — это государство с серьезными избыточными трудовыми ресурсами. Как мы знаем, там сегодня экономика миграционного типа: большое количество таджиков вынуждено искать работу за рубежом, в первую очередь, в России. Что касается таджикско-китайских отношений, то КНР — это ведущий партнер Таджикистана, даже в большей степени, чем страны бывшего СССР», — отметил он.
По словам эксперта, Минск заинтересован в укреплении связей с Душанбе. «Если брать белорусско-таджикские отношения, они достаточно теплые. В том числе и в экономической сфере: Таджикистан приобретает белорусскую технику. И я думаю, президент видит и другие возможности для роста товарооборота между Белоруссией и Таджикистаном. Кроме того нас интересуют природные ресурсы этого государства. И еще один очень важный аспект — безопасность. Таджикистан — член ОДКБ, и мы понимаем, что от безопасности в Центральной Азии во многом зависит безопасность России и, соответственно, Беларуси. У нас проходят обучение офицеры таджикской армии, в том числе офицеры пограничных служб», — сказал он.
Накануне в Сочи Лукашенко принял участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которого подверг критике эффективность Евразийского экономического союза.