Ещё
Лукашенко прорубил экономическое окно в Таджикистан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко прорубил экономическое окно в Таджикистан 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Таджикистан, по мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, по темпам развития превосходит КНР. Об этом он заявил на встрече со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном в Душанбе. По словам белорусского лидера, в его республике внимательно следят за развитием Таджикистана, а сам он приехал укреплять связи двух стран.
Белорусский политолог Александр Шпаковский рассказал НСН, что имел в виду Лукашенко под комплиментом Рахмону. «Президенту виднее, что он имел в виду. Но Таджикистан — это государство с серьезными избыточными трудовыми ресурсами. Как мы знаем, там сегодня экономика миграционного типа: большое количество таджиков вынуждено искать работу за рубежом, в первую очередь, в России. Что касается таджикско-китайских отношений, то КНР — это ведущий партнер Таджикистана, даже в большей степени, чем страны бывшего СССР», — отметил он.
По словам эксперта, Минск заинтересован в укреплении связей с Душанбе. «Если брать белорусско-таджикские отношения, они достаточно теплые. В том числе и в экономической сфере: Таджикистан приобретает белорусскую технику. И я думаю, президент видит и другие возможности для роста товарооборота между Белоруссией и Таджикистаном. Кроме того нас интересуют природные ресурсы этого государства. И еще один очень важный аспект — безопасность. Таджикистан — член ОДКБ, и мы понимаем, что от безопасности в Центральной Азии во многом зависит безопасность России и, соответственно, Беларуси. У нас проходят обучение офицеры таджикской армии, в том числе офицеры пограничных служб», — сказал он.
Накануне в Сочи Лукашенко принял участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которого подверг критике эффективность Евразийского экономического союза.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Сторонники Пашиняна блокируют дороги в аэропорт Акции с возложением венков прошли в Дании, Испании, Вене и ФРГ Институт СНГ: ООН не имеет права посылать миротворцев в Приднестровье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открытие Крымского моста возмутило Европу888
«Оттепель» между Кореями сходит на нет115
«Путин заплатил Собчаку по счетам»68
У сына Пугачевой нашли неожиданное сходство с Киркоровым14
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку114
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение