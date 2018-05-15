Россия не установит пункты пропуска на границе с Белоруссией на период ЧМ

"Пунктов пропуска в их классическом понимании — с обустройством, со всей инфраструктурой, насколько я знаю, не планировалось (на границе с Белоруссией — ред.)… Что касается контроля, который и сейчас осуществляется — конечно, он будет (осуществляться)", — рассказал Демиденко в Минске во время круглого стола по вопросам миграционной политики Союзного государства.

По словам представителя МВД, ужесточение пограничного контроля для граждан Белоруссии не прорабатывается. «Что касается граждан третьих стран, то, конечно, те автобусы, которые пойдут — выборочный контроль будет осуществляться, — заметил Демиденко.

Он пояснил, что российская сторона должна понимать, кто пересекает границу, в том числе в рамках спортивного соглашения, которое Белоруссия и РФ планируют подписать на период проведения ЧМ-2018 и Евроигр-2019.

Ранее начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщил РИА Новости, что Белоруссия и РФ намерены в конце мая подписать так называемое усеченное соглашение о взаимном признании виз (спортивное соглашение), которое будет действовать на время ЧМ-2018 по футболу и II Евроигр. Проект этого документа почти готов, предполагается, что он вступит в силу с 1 июня, а подписан будет в конце мая. При этом стороны продолжат работу над большим соглашением о взаимном признании виз.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. II Европейские игры пройдут в Белоруссии с 21 по 30 июня 2019 года.