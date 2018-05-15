Лукашенко: Беларусь и Таджикистан связывают дружественные отношения

Беларусь и Таджикистан договорились вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства. Об этом заявил в Душанбе во вторник, 15 мая, президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с таджикским лидером Эмомали Рахмоном , сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Наши страны связывают дружественные, близкие отношения, подкрепленные взаимным доверием и уважением. Сегодня мы обсуждали проблемы двусторонних отношений и договорились с Эмомали Шариповичем — он предложил — выйти на уровень стратегического партнерства между нашими странами. Думаю, это будет хорошая основа для развития наших отношений по всем направлениям, начиная от экономики и заканчивая культурой», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь готова к активной работе с Таджикистаном по всем направлениям.

«Мы готовы к самой активной работе по всем без исключения направлениям, представляющим обоюдный интерес, на благо наших трудолюбивых и дружественных народов Беларуси и Таджикистана», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь намерена и впредь поддерживать диалог с Таджикистаном на самом высоком уровне.

По его словам, на переговорах были детально рассмотрены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, отмечены хорошие перспективы для наращивания промышленной кооперации и взаимодействия в сельском хозяйстве.

В свою очередь Рахмон по итогам переговоров также заявил, что Беларусь была и остается важным партнером для Таджикистана.

«Для Таджикистана Беларусь была и остается важным партнером в системе международных отношений. Отношения двух стран развиваются по нарастающей», — сказал президент Таджикистана.

В пресс-службе отметили, что по итогам официальных переговоров в Душанбе президенты Беларуси и Таджикистана приняли совместное заявление. В частности, стороны подтвердили готовность к укреплению политического диалога, наметили пути дальнейшего развития белорусско-таджикских отношений и взаимодействия по важнейшим вопросам международной повестки дня.

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