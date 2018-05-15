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Дзермант: Беларусь через Таджикистан укрепится в Центральной Азии
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Дзермант: Беларусь через Таджикистан укрепится в Центральной Азии
Sputnik Таджикистан
1 час назад
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Фото:
Sputnik Таджикистан
В вторник начался официальный визит президента
Беларуси
Александра Лукашенко
в
Таджикистан
. Очередная встреча на высшем уровне была намечена еще минувшей зимой во время визита таджикского лидера
Эмомали Рахмонова
в
Минск
.
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