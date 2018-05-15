Ещё
Дзермант: Беларусь через Таджикистан укрепится в Центральной Азии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дзермант: Беларусь через Таджикистан укрепится в Центральной Азии 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
В вторник начался официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Таджикистан. Очередная встреча на высшем уровне была намечена еще минувшей зимой во время визита таджикского лидера Эмомали Рахмонова в Минск.
Sputnik Таджикистан: последние новости
Глава Налогового комитета Узбекистана ушел в отставку Мирзиёев отбыл в США Пригожин о победителе Евровидения: миру нужен позитив
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку43
Умер муж Аллегровой55
Экс-офицер ЦРУ предсказал следующий удар России185
Иллюзия разврата40
Киселев выдвинул Киеву ультиматум148
Видео
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
01:01
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
Происшествия
00:30
Отважные девчушки оседлали питона-гиганта
В мире
01:18
Искусственный интеллект научился одевать людей
Технологии Наука и техника
01:00
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян
Экономика
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
11:58
Умер муж Аллегровой
Шоу-бизнес
00:59
Галкин показал «хоум-видео»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение