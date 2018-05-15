Александр Лукашенко: Беларусь рада успехам Таджикистана

Желание и надежду на то, чтобы " Таджикистан стал в ряд самых развитых и передовых стран", с искренним удовольствием высказал сегодня в ходе переговоров в Душанбе президент Беларуси своему коллеге и партнеру по СНГ Эмомали Рахмону

Выразив благодарность главе Таджикистана за приглашение посетить «этот прекрасный город, трудолюбивую страну», президент Беларуси подчеркнул, что «древний великий народ заслуживает подлинного процветания». Очень много вы для этого сделали, сказал Лукашенко , обращаясь к Эмомали Рахмону, и добавил, что его страна «рада успехам Таджикистана и готова развивать двустороннее сотрудничество», передает БЕЛТА.

Президента РБ особенно впечатлили преобразования, которые происходят в стране. «Я всегда с удовольствием отмечаю, что по темпам развития вы превосходите Китайскую Народную Республику . Это здорово. Мы видим невооруженным глазом, как меняется столица. Даже прилетев ночью, я это заметил. И сегодня еще раз убедился в том, что вы на правильном пути. И, поверьте, мы за вас очень рады», — сказал Лукашенко. Он также обратил внимание на успешную реализацию замысла по проведению в Душанбе бизнес-форума с участием не только деловых кругов Беларуси и Таджикистана, но и представителей других стран региона.

"Вместе с вами будем дальше двигаться в другие страны, развивая торгово-экономические отношения", — заявил лидер РБ. В свою очередь, Эмомали Рахмон дал понять, что для его страны Беларусь является одним из ключевых партнеров. «Мы придаем большое значение вашему официальному визиту. Уверен, что его результаты дадут новый импульс нашим отношениям тесной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества», — добавил глава Таджикистана.