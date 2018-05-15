Минск и Москва намерены подписать соглашение о признании виз в 2019 году

Ранее в понедельник Бегун сообщил РИА Новости, что Белоруссия и РФ намерены в конце мая подписать так называемое усеченное соглашение о взаимном признании виз, которое будет действовать на время Чемпионата мира по футболу 2018 года и II Европейских игр 2019 года. Проект этого соглашения почти готов. Предполагается, что оно вступит в силу с 1 июня, а подписано будет в конце мая. При этом стороны продолжат работу над большим соглашением о взаимном признании виз.

"Президент Республики Беларусь поручил компетентным органам завершить консультации (по большому соглашению о взаимном признании виз — ред.) в 2018 году, чтобы выйти на подписание… в следующем году", — сообщил Бегун журналистам.

Представитель МВД также уточнил, что документ, подписанный на время ЧМ и Евроигр, это «будет в любом случае межправительственное соглашение», а стороны подписания будут определены после завершения внутригосударственных процедур.

Бегун также пояснил, что на время спортивных мероприятий свободно следовать транзитом смогут болельщики со специальной картой (картой болельщика), а граждане, которые ее не имеют, но имеют российскую визу, должны будут пересекать границу через международные пункты. «Граждане, которые имеют российскую визу, по-прежнему, по настоянию коллег из РФ, должны будут въезжать в Российскую Федерацию через пункты пропуска на государственной границе», — сказал он.

Белоруссия и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии. Ранее Бегун сообщил РИА Новости, что Белоруссия предлагает два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска в РФ на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу. Один из этих вариантов, усеченный, но включающий положения основного соглашения, и планируется подписать в конце мая.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. II Европейские игры пройдут в Белоруссии с 21 по 30 июня 2019 года.