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Автопробег «Победа без границ» пройдёт через Орёл
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Автопробег «Победа без границ» пройдёт через Орёл 

РИА 57 43 минуты назад
Фото: РИА 57
Акция, посвященная памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, пройдёт в Орловской области 6 июня, сообщают организаторы пробега.
Автопробег «Победа без границ» стартовал 7 мая в городе Душанбе. По пути к проекту присоединятся байкеры и автомобилисты из Киргизии, Азербайджана, Армении и Грузии и городов России.
Пробег продлится 48 дней. Его участники проедут по 65 городам России, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, Азербайджана и Армении. В ходе акции они посетят места сражений и воинские захоронения, организуют вечера памяти и концерты военной тематики.
Автопробег завершиться 22 июня в городе-герое Бресте, где в Брестской крепости состоится концерт памяти погибших и выстоявших в Великой Отечественной войне.
Сообщение Автопробег «Победа без границ» пройдёт через Орёл появились сначала на РИА 57.
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