Автопробег «Победа без границ» пройдёт через Орёл

Акция, посвященная памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, пройдёт в Орловской области 6 июня, сообщают организаторы пробега.

Азербайджана, Армении и Грузии и городов России. Автопробег «Победа без границ» стартовал 7 мая в городе Душанбе. По пути к проекту присоединятся байкеры и автомобилисты из Киргизии

Белоруссии, Таджикистана, Пробег продлится 48 дней. Его участники проедут по 65 городам России, Казахстана Узбекистана , Кыргызстана, Грузии, Азербайджана и Армении. В ходе акции они посетят места сражений и воинские захоронения, организуют вечера памяти и концерты военной тематики.

Автопробег завершиться 22 июня в городе-герое Бресте, где в Брестской крепости состоится концерт памяти погибших и выстоявших в Великой Отечественной войне.