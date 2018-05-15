Узбекистан и Таджикистан после 25-летнего перерыва возобновили автобусное сообщение

ТАШКЕНТ, 15 мая. / ТАСС /. Узбекистан Таджикистан 15 мая возобновили регулярное автобусное сообщение. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Узбекского агентства автомобильного транспорта.

"Пилотный рейс по маршруту Ташкент — Худжанд — Ташкент стартовал 15 мая в 08:30 по местному времени (06:30 мск) с автовокзала «Ташкент», — говорится в сообщении. Отмечается, что автобусное сообщение между соседними республиками было прекращено в 1992 году в связи с началом гражданской войны в Таджикистане.

По данным агентства, протяженность маршрута составляет 174 километра, время в пути — 4,5 часа, включая таможенные и пограничные процедуры, которые пассажиры автобусных рейсов будут проходить в приоритетном порядке.

В апреле минувшего года между республиками было восстановлена авиасообщение, а в марте нынешнего года был восстановлен участок железной дороги, связавший южные области двух стран, и вступило в силу межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней.