Ещё
Узбекистан и Таджикистан после 25-летнего перерыва возобновили автобусное сообщение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Узбекистан и Таджикистан после 25-летнего перерыва возобновили автобусное сообщение 

ТАСС 1 час назад
ТАШКЕНТ, 15 мая. /ТАСС/. Узбекистан и Таджикистан 15 мая возобновили регулярное автобусное сообщение. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Узбекского агентства автомобильного транспорта.
"Пилотный рейс по маршруту Ташкент — Худжанд — Ташкент стартовал 15 мая в 08:30 по местному времени (06:30 мск) с автовокзала «Ташкент», — говорится в сообщении. Отмечается, что автобусное сообщение между соседними республиками было прекращено в 1992 году в связи с началом гражданской войны в Таджикистане.
По данным агентства, протяженность маршрута составляет 174 километра, время в пути — 4,5 часа, включая таможенные и пограничные процедуры, которые пассажиры автобусных рейсов будут проходить в приоритетном порядке.
В апреле минувшего года между республиками было восстановлена авиасообщение, а в марте нынешнего года был восстановлен участок железной дороги, связавший южные области двух стран, и вступило в силу межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней.
ТАСС: последние новости
Высказывания Леонтьева об Армении не являются позицией "Роснефти" Путин и Назарбаев 9 ноября обсудят развитие туризма на форуме в Казахстане Главы МИД Казахстана и Грузии обсудят перспективы сотрудничества двух стран
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: кто назначил предателя России126
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян439
Умер муж Аллегровой8
«Суперуказ» Путина потребует резких перемен86
«Верните мне ее, мне без нее плохо»167
Видео
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
01:00
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян
Экономика
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
11:58
Умер муж Аллегровой
Шоу-бизнес
00:59
Галкин показал «хоум-видео»
Шоу-бизнес
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
22:19
Чем охрана Путина оказалась лучше охраны Нетаньяху
В мире Статьи
04:12
Путин рассказал о работе с Собчаком
Политика
04:15
Названа новая версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия Азия
04:03
Украине угрожает новая опасность
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение