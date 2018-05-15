Лукашенко прибыл в Таджикистан

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Таджикистан

Масштабная политическая повестка дня, включающая итоги и перспективы двусторонних отношений, намечена в ходе начавшегося официального визита президента Беларуси Таджикистан . Программой визита, который продлится до 16 мая, запланированы переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном . Они пройдут в формате один на один и в расширенном составе, информирует БЕЛТА.

Главы государств рассмотрят дальнейшие планы по развитию торгово-экономического сотрудничества, производственной кооперации, реализации совместных проектов и инвестиционное взаимодействие, а также работу на рынках третьих стран. По итогам переговоров ожидается подписание около 15 двусторонних документов.

Как пояснил посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов , одним из основных документов станет дорожная карта сотрудничества двух стран на 2019-2020 годы. Президенты примут участие в церемонии открытия национальной выставки Беларуси в Таджикистане, их ожидают и на сборочном производстве белорусской сельскохозяйственной техники в городе Гиссаре

А в Душанбе в эти дни пройдет деловой форум "Беларусь — Таджикистан — Афганистан ", в котором примут участие представители и других стран региона. Бизнес-сообществом также прорабатывается возможность подписания соглашений и меморандумов.

По информации агентства, товарооборот между РБ и Таджикистаном по итогам 2017 года сложился на уровне $42,9 млн Это в два раза превышает результат 2016 года. Рост продолжился и в текущем году. В январе-марте, по сравнению с первым кварталом 2017 года, товарооборот увеличился на 147%, а белорусский экспорт в Таджикистан — на 160%.

В Таджикистане функционирует сеть более 15 белорусских предприятий, в том числе ОАО "БелАЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "МТЗ", ОАО "Амкодор", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Бобруйскагромаш". В конце 2017 года начало работу и сборочное производство тракторов МТЗ.

Но не только вопросы экономического сотрудничества включены в программу визита белорусского лидера. В Душанбе и других городах страны уже начались Дни культуры и кино Беларуси в Таджикистане. По отдельной программе работают представители белорусских вузов. В Таджикском техническом университете, в частности, откроет двери центр белорусской правовой информации. Ждет таджикских друзей и еще один центр: белорусского языка, культуры и образования, в котором предполагается подписание образовательных соглашений.