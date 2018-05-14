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Молдавия против вступления страны в НАТО
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Большинство граждан Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Свыше половины жителей Молдавии в случае организации всенародного референдума проголосовали бы против вступления республики в НАТО, свидетельствуют данные социологического опроса "Барометр общественного мнения", представленные в понедельник Институтом общественных политик.
За вступление Молдавии в НАТО проголосовали бы только 21% респондентов (19,4% — в январе 2018), против — 53% (60,8%). При этом 56% опрошенных высказались за сохранение нейтралитета страны (62%), а 18% — за сотрудничество с НАТО (14%).
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.
Социологическое исследование проводилось с 19 апреля по 9 мая. В нем приняли участие 1115 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.
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