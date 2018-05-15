Таджикистан и Узбекистан возобновили автобусное сообщение

Узбекистан и Таджикистан возобновили регулярное автобусное сообщение между двумя странами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Узбекское агентстве автомобильного транспорта ("Узавтотранс").

"Первый презентационный рейс по маршруту «Ташкент-Худжанд-Ташкент» для рабочей группы с представителями министерств и ведомств и СМИ отправился 15 мая с автовокзала «Ташкент» в 8.30 (6.30 мск)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, автобусное сообщение между городами Узбекистана и Таджикистана прекратилось в 1992 году.

По данным агентства, пассажиры автобусных рейсов будут в приоритетном порядке проходить границу через контрольно-пропускные пункты в течение получаса. Протяженность маршрута между странами составляет 174 километра.