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Таджикистан и Узбекистан возобновили автобусное сообщение
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Таджикистан и Узбекистан возобновили автобусное сообщение 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Shamil Zhumatov/Reuters
Узбекистан и Таджикистан возобновили регулярное автобусное сообщение между двумя странами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Узбекское агентстве автомобильного транспорта ("Узавтотранс").
"Первый презентационный рейс по маршруту «Ташкент-Худжанд-Ташкент» для рабочей группы с представителями министерств и ведомств и СМИ отправился 15 мая с автовокзала «Ташкент» в 8.30 (6.30 мск)", — говорится в сообщении.
Как отмечается, автобусное сообщение между городами Узбекистана и Таджикистана прекратилось в 1992 году.
По данным агентства, пассажиры автобусных рейсов будут в приоритетном порядке проходить границу через контрольно-пропускные пункты в течение получаса. Протяженность маршрута между странами составляет 174 километра.
В начале мая также было возобновлено движение автобусов между Узбекистаном и Киргизией.
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