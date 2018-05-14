Пашинян: Армения полностью привержена договорённостям в рамках ЕАЭС

«Коллеги, как вы знаете, в Армении произошла мирная смена власти. Я уполномочен сообщить, что Армения не усматривает реверс в международных отношениях и полностью привержена всем международным договорам, в том числе и договорам в рамках ЕАЭС», — сказал премьер Армении.

Он также указал, что Ереван готов подписать все договорённости, достигнутые на встрече в узком кругу глав стран — членов ЕЭАС.

Казахстан и Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, которое было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас участниками объединения являются Россия , Армения, Белоруссия Киргизия . В 2018 году в ЕАЭС председательствует Россия.