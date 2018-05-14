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Пашинян: Армения полностью привержена договорённостям в рамках ЕАЭС
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Пашинян: Армения полностью привержена договорённостям в рамках ЕАЭС 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Армения полностью привержена всем международным договорам, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом на саммите ЕАЭС в Сочи заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передаёт ТАСС.
«Коллеги, как вы знаете, в Армении произошла мирная смена власти. Я уполномочен сообщить, что Армения не усматривает реверс в международных отношениях и полностью привержена всем международным договорам, в том числе и договорам в рамках ЕАЭС», — сказал премьер Армении.
Он также указал, что Ереван готов подписать все договорённости, достигнутые на встрече в узком кругу глав стран — членов ЕЭАС.
Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, которое было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас участниками объединения являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2018 году в ЕАЭС председательствует Россия.
В понедельник, 14 мая, Высший Евразийский экономический совет проголосовал за получение Молдавией статуса государства — наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.
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